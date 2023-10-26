Три сотни обращений поступило в аппарат омбудсмена Подмосковья от участников СВО и их семей
Фото: [Аппарат уполномоченного по правам человека в МО]
Свыше трехсот обращений поступило в аппарат омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской от участников СВО и членов их семей с начала года. Об этом уполномоченный по правам человека в регионе сообщила в ходе конференции, посвященной вопросам соцподдержки граждан указанных категорий.
«За десять месяцев текущего года мне поступило более трехсот обращений от мобилизованных и участников СВО и членов их семей», - рассказала Фаевская.
Она отметила, что граждан волнуют вопросы положенных им выплат и льгот, а также другие темы.
Фаевская вместе с сотрудниками аппарата регулярно совершает выезды в военные госпитали. Она подчеркнула важность обеспечения реабилитации для военнослужащих.
«Один из приоритетов в настоящий момент — это создание условий реабилитации для бойцов, которые вернулись с территории СВО», - сказала омбудсмен.