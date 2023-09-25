Три жителя Подмосковья вошли в число победителей и призеров хакатона по ИИ в ДФО

Три жителя Подмосковья вошли в число победителей и призеров хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в Дальневосточном федеральном округе. Церемония награждения прошла в Хабаровске.

По итогам соревнования двенадцать команд-победителей разделили призовой фонд в 2,4 миллиона рублей.

Призерами мероприятия стали участники из Подмосковья – Антон Костерин (команда «Исходный кот :)», Максим Кулагин (команда «НИИстовые») и Сергей Китаев (команда «WildTrue»).

Команда «Исходный кот :)» победила в кейсе «Контроль за вниманием локомотивной бригады», а команда «НИИстовые» – в кейсе «Безопасный маршрут». Команда «WildTrue» заняла второе место в кейсе от RUTUBE.

В этом году в рамках проекта проходит восемь окружных хакатонов. В рамках каждого из них перед участниками ставят три-пять кейсовых задач.