Тридцать ИИ-проектов реализуется в Подмосковье

Тридцать проектов с использованием искусственного интеллекта реализуется в Подмосковье, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня новейшие технологии помогают поддерживать чистоту на улицах, отслеживать очереди на остановках и даже контролировать питание в школах и социальных учреждениях», – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

В регионе ИИ задействован в восьми наиболее важных направлениях. Это здравоохранение, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, образование, строительство, экология, государственное управление.

К примеру, в сфере здравоохранения реализуется проект «Светлана»: цифровая помощница заменяет работу 300 операторов и принимает около 25 тысяч звонков в день. Также ИИ распознает медицинские снимки, анализирует их и делает заключение. Эту информацию врач может использовать как второе мнение. С момента запуска этого решения в конце прошлого года нейросеть обработала более 90 тысяч снимков.

В сфере городской среды нейросеть использует данные с камер «Безопасного региона» и выявляет нарушения в содержании территорий, факты нелегальной торговли, состояние очередей на автобусных остановках.