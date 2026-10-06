Трое детей исчезли после занятий: их нашли в багажнике застрявшей машины

Тела трех мальчиков в возрасте трех, пяти и семи лет обнаружили в багажнике Hyundai Tucson, застрявшего в грязи неподалеку от зоопарка в городе Тамале. Дети пропали утром 4 октября после того, как отправились на религиозные занятия, сообщает Onua Online.

Детей обнаружили в застрявшей машине

Поиски продолжались до раннего утра следующего дня. Около 5:00 местные жители обнаружили детей в багажнике черного внедорожника, который застрял в грязи на дороге.

Прибывшие полицейские установили, что две двери автомобиля были открыты, тогда как остальные, включая багажник, оставались запертыми.

Владельца автомобиля задержали

По предварительным данным, Hyundai Tucson принадлежит сотруднику Иммиграционной службы Ганы. Владелец заявил, что автомобиль застрял на этом месте примерно за пять дней до обнаружения детей.

Мужчину задержали и направили в Аккру для дальнейших следственных действий.

Полиция устанавливает причины гибели

К расследованию подключили специальную группу следователей по делам об убийствах, криминалистов и сотрудников разведывательных подразделений.

Автомобиль изъяли для экспертизы. Следствию предстоит установить, как дети оказались внутри машины и что стало причиной их смерти.