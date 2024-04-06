Трое космонавтов вернулись на Землю на космическом корабле «Союз»

Россиянин Олег Новицкий, гражданка Белоруссии Марина Василевская и астронавт из США Лорал О'Хара вернулись на Землю. Они совершили приземление на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-24». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от Центра управления полетов, который расположен в Московской области.

«Союз МС-24» отстыковался от космической станции в районе семи утра, и уже через несколько часов он предпринял сход с орбиты. По мере спуска он разделялся на отсеки, после чего спускаемый модуль вошел в плотные слои атмосферы. Его приземление состоялось в 10.17 по московскому времени, отсек сел в казахстанской степи.

Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом из Белоруссии. Она и Новицкий провели в космосе по 12 дней. О'Хара же находилась на орбите 204 суток. На данный момент на Международной космической станции находятся трое представителей России и четверо – из Соединенных Штатов.