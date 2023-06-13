Трое несовершеннолетних пострадали на дорогах Удмуртии

О нескольких ДТП, в которые попали несовершеннолетние мотоциклисты и юный велосипедист, рассказал 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, сообщает udm-info.ru.

9 июня около 17:00 в Ижевске произошло ДТП с участием подростков. 32-летний местный житель ехал по улице Крымской за рулем автомобиля Volkswagen Polo, когда столкнулся с питбайком KAYO, которым управлял 14-летний мальчик. В результате происшествия подростка доставили в больницу с травмами.

Примерно в это же время случился еще один инцидент на улице Нефтяников в Можге. Там 17-летний юноша управлял мотоциклом MotoLand и решил совершить обгон, во время маневра произошло столкновение с попутным автомобилем Suzuki Grand Vitara. Несовершеннолетний водитель получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Также известно, что у него не было права управлять транспортным средством.

Утром того же дня в селе Сюмси произошло ДТП с участием 10-летнего ребенка. Местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершил наезд на ребенка, который ехал по дороге навстречу транспорту. Юный велосипедист получил травмы в результате происшествия.