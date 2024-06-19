Трое школьников Дубны получили максимальные результаты ЕГЭ по физике

Трое школьников городского округа Дубна добились максимальных результатов ЕГЭ по физике, написав экзамен по указанному предмету на сто баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что выпускнику 11-го класса лицея «Дубна» Максиму Кузьмичеву способствовала в получении высокого балла на ЕГЭ качественная системная работа на уроках в школе под руководством опытного педагога Татьяны Кузнецовой, а также индивидуальные занятия, эффективная самоподготовка и воля к достижению результата. Он планирует поступать в МГТУ им. НЭ. Баумана и получить специальность инженера в области специального машиностроения.

Отмечается, что также выпускница того же лицей Ника Нефедова за счет своего ежедневного упорного учебного труда, трудолюбия также смогла получить высший балл на ЕГЭ по физике. Также максимальное количество баллов на ЕГЭ по физике набрал выпускник 11-го класса дубненской школы № 1 Кузьма Марков. Он планирует изучать в вузе прикладную математику.