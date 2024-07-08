Центр амбулаторной онкопомощи заработал в тестовом режиме в Воскресенске

Центр амбулаторной онкологической помощи заработал в тестовом режиме на базе первой поликлиники Воскресенской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

В центре проводится централизованный прием онкологов по системе дневного стационара, полихимиотерапия, необходимые назначения, дообследования.

В дальнейшем здесь будут доступны все виды диагностики: эндоскопия, УЗИ, рентген, КТ, МРТ, маммография.

Записаться на прием можно через терапевта. Максимальный срок ожидания для пациентов с подозрением на рак по обследованиям составляет три дня.