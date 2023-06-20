Центр отбора на военную службу по контракту работает в Московской области

Центр отбора на военную службу по контракту продолжает работу в подмосковной Балашихе. Там оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Центр отбора на военную службу по контракту продолжает работу в подмосковной Балашихе. Там оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Заключить контракт на службу могут все желающие старше 18 лет, если они годны по здоровью. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

В подмосковном центре гражданам предоставляется трехразовое питание и проживание, там оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. В пункте отбора учат медицине, тактике ведения боя, кандидаты проходят огневую и инженерную подготовку.

Отметим, что заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы для себя и для своей семьи. Так, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее сообщалось, что работу пункта отбора на военную службу по контракту проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.