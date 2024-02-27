Центр содействия строительству Московской области помогает построить бизнес в регионе

Начальник Управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главного управления государственного строительного надзора Московской области Ольга Яшкова рассказала, что такое Центр Содействия Строительству (ЦСС) и чем он полезен для инвесторов и застройщиков.

Она отметила, что благодаря ЦСС снижаются административные барьеры, сокращаются сроки реализации проектов с 3 лет до 9 месяцев, срок подключение объекта к инженерным сетям сокращен в 3 раза, создан единый региональный оператор, все услуги предоставляются в электронном виде в режиме онлайн.

Примечательно, что каждого клиента сопровождает персональный проектный менеджер, который является универсальным специалистом, обладающий широкими компетенциями.

Специально для инвесторов, которые подбирают к приобретению участок под застройку в Московской области, для развития и поддержки бизнес-проектов, на базе ЦСС создана услуга «Градостроительная проработка инвестиционного проекта»с помощью которой можно оценить градостроительные риски при реализации проекта на любом земельном участке, даже если у него еще нет границ и кадастрового номера.

Центр содействия строительству поможет правильно определить перечень всех необходимых мероприятий, сопроводит проект и устранит административные барьеры при получении необходимых согласований.