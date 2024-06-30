Центр занятости Подмосковья поделился опытом трудоустройства молодежи на выставке «Россия»

В День молодежи Центр занятости Подмосковья представил на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне С1 программу, посвященную успешным практикам трудоустройства тех, кто только начинает профессиональную карьеру. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Также участие в мероприятии приняли передовые предприятия региона, которые рассказали о себе и поделились своим опытом работы с молодыми сотрудниками. Всего программу Центра занятости региона ко Дню молодежи посетили почти три тысячи человек.

«Программа сегодня для молодых людей, чтобы они могли выстроить свой профессиональный карьерный трек и посмотрели лидеров рынка, которые сегодня в Московской области активно работают с молодежью. Подходы к работе у компаний абсолютно разные в зависимости от того, какое производство, каким образом развивается корпоративная культура, но все проекты и программы очень интересные», — рассказала директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

Для всех участников мероприятия прошли тренинги по поиску себя и своего призвания от сертифицированного педагога-психолога Центра занятости Подмосковья Дениса Бучкина, а также викторина, ответы на вопросы которой без труда нашли самые внимательные слушатели.