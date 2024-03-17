Центральноафриканская республика может перенять российский опыт наблюдения за выборами

Все население России может доверять тому, что на президентских выборах в РФ нет никаких нарушений, голосование проходит в нормальном режиме, рассказал представитель делегации Республики Чад Хамай Макоре Мадам-Котоко.

Наблюдатели из центральноафриканской страны посетил Центр общественного наблюдения в подмосковном Одинцово. Они отметили, что выборы в России проходят на высоком технологическом уровне, у избирателей есть несколько вариантов голосования, в том числе электронным способом.

«Это очень удобно, профессионально сделано. <…> Я бы хотел посоветовать практически всем странам брать с вас пример, потому что это очень профессиональный подход, которому можно доверять», — подчеркнул Хамай Макоре Мадам-Котоко.

С 15 по 17 марта проходят выборы президента Российской Федерации. Сегодня заключительный день голосования. В Подмосковье с утра открылось свыше 3,9 тысячи избирательных участков.