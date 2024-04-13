Церемония открытия нового поискового сезона «Вахта памяти 2024» состоялась в Подмосковье

Торжественная церемония открытия «Вахты памяти 2024» состоялась на территории крупнейшего военного мемориала России «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более семисот поисковиков, участников патриотических объединений и общественных организаций со всей области, члены Правительства региона и представители Министерства обороны Российской Федерации. Организатором подмосковной «Вахты памяти» традиционно выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тыс. человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 — на территории Подмосковья. Благодаря им в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Для гостей и участников церемонии открытия «Вахты памяти 2024» провели экскурсии и тематические мастер-классы, кроме того, все желающие смогли принять участие в создании сада Памяти «Герои нашего времени», который посвящен павшим участникам специальной военной операции и других военных конфликтов новейшей истории.

В рамках мероприятия также прошел круглый стол с участием руководителей поисковых отрядов и объединений, на котором обсудили ключевые вопросы наступающего поискового сезона.