Цифры заставляют задуматься: что стоит за ростом детской инвалидности

За последние 10 лет количество детей-инвалидов в России увеличилось с 636 тыс. до 800 тыс. Эксперты связывают эту тенденцию с развитием диагностики, улучшением выхаживания недоношенных детей и повышением выживаемости пациентов с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщило издание « Медвестник ».

В России за последние 10 лет число детей-инвалидов увеличилось на 179 тыс. человек, или на 29%. Если в 2016 году в стране насчитывалось 636 тыс. детей с инвалидностью, то к 2026 году этот показатель достиг 800 тыс. Об этом сообщает издание «Медвестник».

Какие причины называют специалисты

Эксперты отмечают, что рост показателей может быть связан сразу с несколькими факторами. Среди них — расширение программ диагностического скрининга, более раннее выявление наследственных заболеваний, а также совершенствование медицинской помощи новорожденным, включая выхаживание недоношенных детей.

При этом специалисты считают, что только этими причинами объяснить увеличение числа детей с инвалидностью невозможно. Для определения всех факторов необходимы дополнительные исследования.

Какие заболевания встречаются чаще всего

По имеющимся данным, около двух третей случаев детской инвалидности приходится на психические расстройства и расстройства поведения, заболевания нервной системы, врожденные пороки развития и хромосомные аномалии.

Кроме того, специалисты связывают увеличение числа детей-инвалидов с тем, что современная медицина позволяет сохранить жизнь большему количеству пациентов с тяжелыми врожденными и хроническими заболеваниями, которые ранее имели значительно меньше шансов на выживание.