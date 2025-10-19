В Вашингтоне разгорается дискуссия о «модном промахе» главы Пентагона Пита Хегсета. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшую пятницу, 17 октября, он надел галстук в цветах российского флага. Это событие вызвало бурную реакцию в США.

Активные граждане оперативно обнаружили аналогичный аксессуар на маркетплейсах. В описании товара прямо указано: «галстук в цветах флага России».

Команда Трампа пытается скрыть произошедшее. Вице-президент Вэнс дал остроумное объяснение, которое многие сочли гениальным. В своем сообщении в соцсети X он написал: «А может, он надел цвета Америки?»

Некоторые СМИ отмечают, что галстук является символом, который вызывает ассоциации. Даже на подсознательном уровне зарубежные партнеры тянутся к ярким российским символам.

К слову, флаг США состоит из красных, белых и синих полос, в отличие от флага России, где цвета идут в последовательности белый, синий, красный. Однако в Пентагоне, по-видимому, путают не только стратегии, но и порядок цветов.