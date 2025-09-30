Туристу в Таиланде приставили пистолет к голове из-за чека

Иностранный турист столкнулся с жестоким нападением в популярном тайском курортном городе. Инцидент произошел в ночном заведении после спора относительно оплаты услуг. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

В пятницу, 26 сентября, в одном из клубов на знаменитой Уокинг-стрит в Паттайе менеджер ночного заведения едва не расправился с посетителем. Мужчине, имевшему статус ВИП-клиента, приставили огнестрельное оружие к виску и избили. Причиной конфликта стал счет, который стороны оценивали по-разному. Спустя четыре дня правоохранительные органы провели проверку в данном заведении.

По результатам рейда работу клуба приостановили. Выяснилось, что 40 сотрудников из других государств — Индии, Мьянмы и Узбекистана — трудились без необходимых документов. Основные подозреваемые в нападении на туриста скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет их активный розыск.

