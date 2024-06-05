Турнир по мини-футболу среди представителей профсоюзных организаций Подмосковья прошел в Раменском

Сразу четыре команды медработников представили сферу здравоохранения на турнире по мини-футболу среди представителей профсоюзных организаций со всего региона, который состоялся в подмосковном Раменском. Об этом рассказали Министерстве здравоохранения Московской области.

По результатам соревнований команда из Жуковского вошла в тройку чемпионов, заняв уверенное второе место. В прошлом году футболисты завоевали серебро на Кубке главы округа, в этом — подтвердили звание лидеров.

«Наши спортсмены — работающие специалисты отрасли здравоохранения, настоящий пример здорового образа жизни, силы и выносливости. Всего за звание лучших на поле боролись 15 команд, а это значит, что практически треть участников — члены нашего Профсоюза! Спасибо всем!», — отметил заведующий по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Известно, что первое место в турнире заняла команда Балашихинских коммунальных систем, третье место — команда «Мострансавто» №12 Павловский Посад. А впереди участников ждут туристический слет, соревнования по гиревому спорту, перетягивание каната, соревнования «спортивных семей» и легкоатлетический кросс.