Турция для турков: Дубаи и Стамбул помахали россиянам ручкой

В 2023 году россияне перестали покупать недвижимость за границей. Спрос на такие дорогие приобретения сократился на 32–45%. Прежде всего, это коснулось квартир в Турции и ОАЭ, пишет «Коммерсант».

Аналитики предсказывают, что и в будущем ажиотаж не вернется. Они связывают падение интереса с ослаблением курса рубля и оттоком инвестиционного спроса на альтернативные рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Сами русскоязычные жители Турции говорят о совсем других причинах падения продаж — об этом в материале «Подмосковье сегодня».

Валерий с Еленой переехали в Стамбул в конце 2022 года. Они сразу решили обустраиваться здесь всерьез и надолго. Продали оставшуюся в Москве бабушкину квартиру на вторичке и приобрели жилье в турецкой столице, причем дом построен менее пяти лет назад.

«Мы буквально запрыгнули в последний вагон: успели оформить ВНЖ. Студия в Стамбуле на берегу моря обошлась в 10 миллионов рублей. Сейчас это уже невозможно, так как нижняя граница цены жилья, после которой можно рассчитывать оформить вид на жительство, начинается уже с 200 тысяч долларов», — поделился информацией с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» глава семьи Валерий.

На данный момент турецкие власти запретили проживание россиянам в 1169 районах страны. В том числе в популярных курортных городах, например, в Анталье. Как сообщили местные СМИ, это было сделано для того, чтобы оставить «Турцию для турков». Русские деньги усугубили и без того продолжающийся кризис в здешней экономике. Цены на все, в том числе и недвижимость, за год выросли более, чем вдвое.

«Сначала не разрешили получать ВНЖ по аренде квартиры, как можно было делать раньше. Теперь даже те, кто умудрился что-то купить, имеют проблемы с открытием счетов в банках и оформлением своего небольшого бизнеса», — отметил Валерий.

Еще одно направление для покупки недвижимости — ОАЭ. Получить резидентскую визу здесь можно, если инвестировать в строительство не менее 200 тысяч долларов. Минусы такого приобретения — привыкнуть к арабскому менталитету гораздо труднее. А из плюсов — если у клиента есть деньги, то отграничений для выдачи ВНЖ нет.

Ранее мы писали, почему в Турции удивляются ценам на российские яйца.