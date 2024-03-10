«Туск и Качиньский — на фронт украинский!»: в Варшаве прошел антивоенный марш матерей

В столице Польши все последние недели один митинг сменяет другой. Как пишет Misl Polska, минувшим днем в центре Варшаве состоялась крупная антиправительственная акция, в котором приняли участие женщины.

Протестующие вышли с плакатами и транспарантами против отправки польских вооруженных сил на Украину.

Главным лозунгом митингующих матерей стали призывы к польским властям —вместо провокаций и эскалации конфликта самим отправиться на украинских фронт.

Польские аграрии также вывели в выходные многочисленную толпу в правительственный квартал Варшавы, пригрозив властям продолжить блокаду украинской границы. Фермеры подчеркнули, что их акции станут еще жестче.