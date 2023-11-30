Творческий ансамбль из Электростали стал лауреатом конкурса в Казахстане

Ансамбль народной песни «Русские потешки» из подмосковного городского округа Электросталь успешно выступил на творческом конкурсе в Республике Казахстан. Девочки стали лауреатами фестиваля.

Участницы музыкального коллектива являются воспитанницами муниципальной Детской музыкальной школы. Они продемонстрировали свои навыки на девятом открытом фестивале детского и юношеского творчества «Алия Гули встречает друзей». Девочки показали народно-певческую традицию России и заслужили дипломы лауреатов конкурса.Представители администрации подмосковного городского округа Электросталь поздравили коллектив юных талантов с достигнутым результатом.Ранее в Электростали состоялось масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. Творческие коллективы из муниципалитета порадовали гостей танцами, песнями и другими номерами.