Творческий конкурс «Мы этой памяти верны» стартует в России

ООД «Бессмертный полк России» 27 марта в 11:00 проведет пресс-конференцию по старту нового проекта «Мы этой памяти верны», призванного напомнить россиянам о ее героическом прошлом и дать возможность выразить гордость за свою страну.

На пресс-конференции в рамках проекта будет запущен одноименный творческий конкурс, посвященный беспрецедентному подвигу солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны – битве за Ржев, который покажет единство и сплоченность граждан России всех поколений.

По итогам конкурса авторитетное жюри из известных деятелей культуры выберут лучших исполнителей, которые выступят на одной сцене со звездами российской эстрады на концерте-реквиеме «Мы этой памяти верны», приуроченном ко Дню памяти и скорби на Ржевском мемориале Советскому Солдату.

Трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте пресс-центра по этой ссылке.