Тысячи жителей Ростовской области сидят без света в мороз из-за сетевой аварии

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко, из-за аварии, произошедшей вечером в субботу, 13 января, без электроснабжения остаются десятки тысяч потребителей «Россетей».

Помимо Новочеркасска, от электричества продолжают оставаться отключенными жители Гуково, городов-спутников Ростова-на-Дону Батайска и Аксая, а также ряд населенных пунктов Азовского района Ростовской области.

«На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении главы Новочеркасска.

Местные власти обещают электроэнергию подать в течение часа. В настоящее время ремонтники устраняют причины аварии.

Накануне с столичном стройкомплексе проинформировали, что все городские службы Москвы переведены на усиленный график работы. Это связано с ожидаемыми в ночь на воскресенье, 14 января, 30-градусными морозами.

Как отметили в Гидрометцентре, в воскресенье, 13 января и до 15 января в связи с сильной гололедицей в Москве и Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности.