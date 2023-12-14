У Конгресса США появились данные о переводах миллионов долларов из-за рубежа на счета семьи Байдена

Конгрессменами предоставили и документы, и свидетельские показания, которые ярко описывают все факты получения семьей главы Соединенных Штатов денег от иностранных лиц.

Об этом заявил Майкл Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса. Запись об этом он сделал в одной из социальных сетей.

«Мы ознакомились с показаниями свидетелей и выписками банковских счетов, которые свидетельствуют о том, что семье Байдена поступали миллионы долларов от наших иностранных оппонентов», - указал он.

Джонсон вдобавок обвинил как самого Байдена, так и его окружение, в препятствовании расследованию всех выявленных фактов. Он не только вводил в заблуждение общественность, но и на ходу менял правила разбирательства подобных случаев. Тем не менее, Палата представителей вынесла решение о продолжении расследования, которое может завершиться импичментом президенту.