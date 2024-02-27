«У нас одна цель — Родину защищать»: каширянин рассказал, как в 2022 году принял решение отправиться в зону СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Участник СВО из городского округа Кашира Сергей Рахимов рассказал, как принял решение отправиться в зону специальной операции.
День, когда Сергей принял столь ответственное решение, он помнит хорошо. Это произошло в марте 2022 года. Каширянин в молодые годы служил срочную службу, был командиром взвода, получил звание сержанта. Сначала ему позвонили родители однополчан, а потом и сами ребята, которые уже прибыли в зону спецоперации. Разговор заставил серьезно задуматься.
«В армии я был сержантом, командиром взвода. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. В марте 2022 года мне позвонили родители моих армейских друзей, мол, сыновья сейчас в зоне СВО. Потом на связь вышли и сами ребята. Мы поговорили. Я задумался», — вспоминает Сергей Николаевич.
Сергей осознал, что должен отправиться в зону СВО и выполнить свой долг. Начался небольшой этап сборов. О решении проинформировал друзей и родственников, которые, безусловно, переживали. Каширянин Сергей Николаевич твердо принял решение и не изменил его.
Сначала военный СВО попал в Белгородскую область. Вскоре из тыла его перевели на направление, где шли ожесточенные бои. За время пребывания в зоне спецоперации каширянин был ранен, после представлен к награде − медали Суворова. Боец рассказал, что в зоне спецоперации находятся жители разных регионов, которых объединяет одна общая цель.
«Мне не забыть Изюм. Там было много передряг. На СВО воюют парни со всей России. Со многими я сдружился. Я знаю людей, которые там были рядом, знаю, на что они способны. Я уверен в них. У нас одна цель – Родину защищать», — говорит Сергей Николаевич.