«У него не было правой части затылка»: командир рассказал о бойце, который погиб при спасении раненого

На передовой погиб яркий и умный, душа компании — боец с позывным Самара, когда пытался спасти раненого товарища. По словам командира роты с позывным Мальта, один из взводов российских войск в ночь на 18 июня забросили на Запорожское направление. Там и случилось непоправимое.

Как говорит Мальта, ночью было еще довольно тихо. Бойцы ВС РФ пробрались через воронки и тела погибших бойцов до той позиции, которую им указали. С командиром были замечательные парни. В тот день отряд потерял троих, и одним из них был Самара.

Нужны были опытные руки

«Когда рассвело, усилился минометный обстрел, и артиллерия била по лесополосе. Мы начали эвакуировать раненых из тех подразделений, которые стояли перед нами. Одного из них тащили четверо на гибких носилках, но этого не хватало, парень истекал кровью. И мои ребята, которые уже имели опыт вынесения раненых с поля боя, подключились и начали помогать», — говорит Мальта корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Носилки подхватил и Самара. Под минометным обстрелом солдаты смогли пройти до эвакопункта, откуда раненых забирала машина. А вот на обратном пути им не повезло. Как отмечает Мальта, мина прилетела в солдат практически прямым попаданием.

«Один из парней был контужен, немного пострадала его рука, а Самару разорвало. Когда выживший товарищ к нам пришел, он даже не сразу мог говорить. Потом сказал, что Самара — двести (погиб — Прим. ред.). Мы долго не могли поверить и искали его весь день, но так и не нашли», — вспоминает командир.

Фото: [ ©РИА Новости ]

Убила бесшумная мина

Мальта обнаружил тело Самары лишь на следующий день совершенно случайно в неожиданном месте — рядом с остатками тела была совсем небольшая воронка. Как заметил наш собеседник, скорее всего, в Самару прилетела «полька» — бесшумная польская мина.

«У него не было правой части затылка, была оторвана рука, изуродовано тело. По нашивке на шлеме я понял, что это Самара. Под непрекращающимся обстрелом мы смогли в сумерках все-таки донести его тело до эвакуационного пункта, где его забрала машина», — продолжает наш собеседник.

Оказалось, что еще трое погибших товарищей до сих пор там, и бойцы не могут эвакуировать их тела. Ждут, когда стихнет обстрел, чтобы забрать своих.

«Самара был замечательный парень: толковый, прекрасно разбирался в технике, жизнерадостный и с хорошим чувством юмора. Про таких говорят — душа компании», — вздыхает командир.

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