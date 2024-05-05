Убийцы американского ополченца-волонтера Рассела «Техаса» Бентли задержаны и дают признательные показания
Фото: [соцсети]
Напомним, 12 апреля новостное агентство Sputnik сообщило о пропаже своего корреспондента, американца Рассела Бентли с позывным «Техас» в Донецкой Народной Республике. Журналиста последний раз видели 8 апреля. Спустя неделю, главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем аккаунте в соцсетях, что Бентли погиб в Донецке при выполнении задания. Позже появилась информация, что он был убит.
В беседе с информационно-сетевым проектом WarGonzo адвокат вдовы погибшего волонтера Людмилы Бентли сообщил, что все причастные к убийству «Техаса» Бентли уже задержаны и дают признательные показания.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза по обнаруженным останкам. «Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», — сказал адвокат.
Отмечается, что возбужденное уголовное дело поручено следователям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.