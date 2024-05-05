Убийцы американского ополченца-волонтера Рассела «Техаса» Бентли задержаны и дают признательные показания

Напомним, 12 апреля новостное агентство Sputnik сообщило о пропаже своего корреспондента, американца Рассела Бентли с позывным «Техас» в Донецкой Народной Республике. Журналиста последний раз видели 8 апреля. Спустя неделю, главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем аккаунте в соцсетях, что Бентли погиб в Донецке при выполнении задания. Позже появилась информация, что он был убит.