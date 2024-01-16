Уборку территорий от снега и наледи проводят в Кашире
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Сотрудники профильных служб в подмосковной Кашире проводят уборку общественных пространств, дорог и тротуаров от снега и наледи. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.
В сообщении уточнили, что специалисты работают в режиме повышенной готовности, они также на ежедневной основе проводят обработку территорий противогололедными материалами. В общей сложности в округе в работах задействованы 80 рабочих зеленого хозяйства МБУ «Благоустройство», они обрабатывают более 160 тысяч квадратных метров тротуаров, парковок и проездов ежедневно.
«Уважаемые жители Каширы, просим Вас откликаться на объявления сотрудников обслуживающих организаций придомовых территорий о предстоящих работах по расчистке проездов и парковок. Просим Вас убирать автомобили из двора для проведения полноценной уборки. Все объявления вывешиваются заранее на информационных стендах подъездов, а также в домовых чатах», — добавили в администрации.