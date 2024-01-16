Уборку территорий от снега и наледи проводят в Кашире

«Уважаемые жители Каширы, просим Вас откликаться на объявления сотрудников обслуживающих организаций придомовых территорий о предстоящих работах по расчистке проездов и парковок. Просим Вас убирать автомобили из двора для проведения полноценной уборки. Все объявления вывешиваются заранее на информационных стендах подъездов, а также в домовых чатах», — добавили в администрации.