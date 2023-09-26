Учащиеся электростальского колледжа стали участниками молодежной военно-прикладной игры «Полигон-2023»

В рамках мероприятия его участники должны были продемонстрировать ряд навыков.

Например, ребята собирали массогабаритные макеты автомата Калашникова, демонстрировали спортивную подготовку, возможности экстренной связи и соревновались в ориентировании на местности.

Команда учебного заведения Электростали показала себя дружным и сплоченным коллективом, который готов выполнить поставленные задачи. Учащиеся муниципального колледжа заняли второе место в военно-прикладной игре.

Ранее стало известно, что в подмосковной Электростали ежемесячно проходит экологическая акция по раздельному сбору мусора, которая стала особенно популярна среди горожан. В ней принимают участие как волонтеры, так и неравнодушные жители муниципалитета.