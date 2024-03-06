Участковые избирательные комиссии Подмосковья приступили к работе

Участковые избирательные комиссии в муниципалитетах Подмосковья приступили к работе. Об этом сообщили в Избиркоме Московской области.

Так, с 6 по 14 марта комиссии будут работать с четырех часов дня до восьми часов вечера в будни и с десяти часов утра до двух часов дня в выходные и праздничные дни.

С 15 по 17 марта комиссии будут работать с восьми часов утра до восьми часов вечера.

С 6 по 11 марта члены УИК будут встречать жителей на участках, чтобы принять заявление о голосовании по месту нахождения с помощью системы «Мобильный избиратель», а с 7 марта до двух часов дня 17 марта — чтобы принять заявление о голосовании вне помещения для голосования.

Помимо этого, жители муниципалитетов могут уточнить сведения о себе в списке избирателей.