Участник секс-скандала в Белом доме заявил, что его преследуют, потому что он гей и демократ

Последний секс-скандал в Вашингтоне показал, что ничего святого там не осталось, пишет New York Post.

Доказательством этого является поведение помощника сенатора Эйдена Мейза-Черопски, который снял гей-порно в Белом доме и выложил видео в Сеть.

Мейз-Черопски был помощникам сенатора-демократа Бена Кардина. Представитель сенатора сказал, что порноактер-любитель больше не работает на Кардина.

Сам Мейз-Черопски заявил, что он стал жертвой преследования правых, которые нападают на него, потому что он гей и демократ.

Издание сомневается, что Мейз-Черопски понесет какое-либо наказание, поскольку в администрации Байдена взято за правило оставлять любые скандалы без последствий. Так, спецслужбы до сих пор не нашли владельца кокаина, найденного в Белом доме, а сын президента Хантер с проститутками фотографируется чаще, чем со своими родными.