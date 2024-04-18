Участник СВО из Жуковского встретился с мальчиком из Бронниц, написавшим ему письмо

Участник СВО Денис из подмосковного Жуковского встретился с десятилетним жителем Бронниц Андреем Нестеровым, который написал ему письмо со словами поддержки. В послании мальчик поздравил бойца с 23 февраля и предложил встретиться в своем городе.

«Написал, чтобы он вернулся домой живым, здоровым. Он ответил, что ему понравилось мое письмо, поблагодарил за шоколадку, которую я вложил в письмо», - рассказал Андрей.

Военнослужащего тронуло письмо, и он решил навестить его автора. Встреча была организована депутатом муниципального Совета депутатов Дмитрием Амелиным, помощником депутата Сергеем Широковым и председателем региональной общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Наши особята» Еленой Макеевой.

Встречу провели в местной библиотеке. Денис подарил Андрею военную кепку и сладости, рассказал о службе и о том, что бойцы читают отправленные им письма, но не всегда успевают ответить.