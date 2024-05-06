Участники 2,4 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю

Участники почти двух с половиной тысяч дорожных аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, в 836 случаях граждане получили помощь в оформлении аварий в соответствующих центрах. В 293 случаях участниками аварий были оформлены «Европротоколы».

В общей сложности, квалифицированную помощь получили свыше 7,7 тысячи водителей, добавили в министерстве.

Служба помощи оказывает поддержку как дистанционно, так и в очном формате. На территории региона открыто пятнадцать таких центров.