Участники Дня открытых дверей оценили обновленные лаборатории техникума в Дубне

Две лаборатории - медицинского и социального ухода и лабораторных исследований – новые, наполненные самым актуальным на сегодняшний день оборудованием, произвели большое впечатление на гостей. Тем, кто здесь учится, доступна современная техника, есть возможность отрабатывать навыки на манекенах. Это, – по словам самих студентов, – делает занятия увлекательными, а информацию – доходчивой.

Об учебе здесь рассказывают гостям студенты и выпускники. Они делают это с большим воодушевлением и с благодарностью вспоминают педагогов и занятия. Даже те, кому это было нелегко, кто одновременно с учебой в техникуме зарабатывал на жизнь.

Учащиеся восьмого «А» седьмой школы пришли с классным руководителем. Кто-то уже выбрал будущую специальность и хочет узнать о ней побольше, кто-то пока только пытается сориентироваться в широком спектре возможностей, которые предоставляет техникум.

«Собираюсь поступить на графического дизайнера, поскольку всегда была творческим человеком», - говорит ученица 8 «А» класса школы №7 Анита Хазова.

Старшеклассники познакомились с нюансами учебы будущих медиков, спасателей, автомехаников. Все гости техникума в Единый день открытых дверей получили возможность попробовать себя – например, осваивали паяльную станцию и 3D-принтер.

«Это хорошая возможность для ребят узнать об условиях поступления и о том, чему они могут научиться. В итоге это все поможет им сделать правильный выбор», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Руководитель дубненского структурного подразделения Дмитровского техникума отметила, что самими популярными направлениями обучения неизменно остаются «графический дизайн», «пожарная безопасность» и «сестринское дело». Также она познакомила участников Дня открытых дверей со списком новых специальностей, на которые будет набор в этом году, и другими нововведениями.

«У нас в законе всегда было прописано, что один уровень образования можно получить бесплатно один раз. В Московской области в этом году решили провести такой эксперимент. Если мы будем понимать, что ребенок хочет учиться и будет хотеть учиться – он может получить еще раз специальность после профессии бесплатно», - отметила заведующая СП №3 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Екатерина Юрова.

Почти две сотни гостей – потенциальных абитуриентов и их родителей – побывали в рамках Дня открытых дверей в дубненском подразделении Дмитровского техникума.