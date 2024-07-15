Участники конкурса «Мытищинская палитра» создают цветочные композиции

Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству окружной Общественной палаты проехала по трем адресам городского округа Мытищи, которые были поданы жителями в рамках участия в конкурсе «Мытищинская палитра». Члены комиссии посмотрели, как жильцы обустроили палисадники на придомовой территории.

Первое, на что жюри обратило внимание, — это разнообразие цветов: лилии, флоксы, розы, бархатцы, гортензии, примулы. Разноцветные бутоны поднимают настроение жильцам в знойные дни. Без любви, которую участники конкурса вложили в свой труд, создать палисадники такой красоты было бы невозможно. Представители комиссии также обратили внимание на то, что к выполнению задания конкурсанты отнеслись творчески.

Участниками конкурса становятся разные люди. Кто-то всю жизнь занимался садоводством, другие же открыли для себя хобби уже после выхода на пенсию. Например, военный, а ныне пенсионер, Александр Костецкий украшает два палисадника у дома 4А на улице Белобородова и клумбу на междворовой территории. Новое занятие, которое создает уют в округе и приносит радость, открыл для себя несколько лет назад. Каждая сделанная им цветочная композиция уникальная.

«Самое интересное, что он облагораживает палисадники и у своего, и у соседнего подъездов. А еще взялся и за клумбу, которая находится между домом и новым детским садом. Обратился к нам с просьбой оказать помощь в ее огораживании. Мы в свою очередь напишем обращение в управление благоустройства, думаю, просьба Александра Анатольевича будет выполнена», — рассказала член Общественной палаты Екатерина Орлова.

Несмотря на то, что все работы восхитили представителей комиссии, они смогли отметить самую удивительную. Палисадник на улице Колпакова у дома 34 корпус 2 — это настоящий сказочный город, где цветут цветы, установлены фигурки животных, работает фонтанчик и обустроен колодец. Автор этого произведения искусства — Нуне Карамян, которая ухаживает за палисадником.