Участники программы «Активное долголетие» из Красногорска совершили путешествие к местам воинской славы

В рамках подготовки к 80-летию Победы, члены клуба «Активное долголетие» из города Нахабино городского округа Красногорск приняли участие в познавательной экскурсии по ключевым объектам, связанным с боевыми действиями.

Маршрут включал посещение мемориальных комплексов, расположенных в населенных пунктах Нефедьево и Дубосеково.

Инициатором поездки выступило руководство клуба при поддержке местной администрации. Богдан Андриянов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, подчеркнул, что в этот юбилейный год особое внимание уделяется сохранению памяти о местах боевой славы как в городском округе Красногорск, так и в Московской области в целом.

«Мы совершаем путешествие по этим памятным местам в дни празднования 80-летия Победы. И я действительно ждала этого момента. Несколько дней я испытывала предвкушение, и вот сегодня мы здесь», - выразила свои эмоции участница клуба «Активное долголетие» Елена Воробьева.

Помимо посещения мемориальных комплексов, участники получили возможность послушать содержательный рассказ опытного экскурсовода. Впечатления от увиденного, новые знания и пережитые эмоции, безусловно, надолго останутся в сердцах членов «Активного долголетия».