Участники программы «Активное долголетие» из Красногорска совершили путешествие к местам воинской славы
Фото: [Администрация городского округа Красногорск]
В рамках подготовки к 80-летию Победы, члены клуба «Активное долголетие» из города Нахабино городского округа Красногорск приняли участие в познавательной экскурсии по ключевым объектам, связанным с боевыми действиями.
Маршрут включал посещение мемориальных комплексов, расположенных в населенных пунктах Нефедьево и Дубосеково.
Инициатором поездки выступило руководство клуба при поддержке местной администрации. Богдан Андриянов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, подчеркнул, что в этот юбилейный год особое внимание уделяется сохранению памяти о местах боевой славы как в городском округе Красногорск, так и в Московской области в целом.
«Мы совершаем путешествие по этим памятным местам в дни празднования 80-летия Победы. И я действительно ждала этого момента. Несколько дней я испытывала предвкушение, и вот сегодня мы здесь», - выразила свои эмоции участница клуба «Активное долголетие» Елена Воробьева.
Помимо посещения мемориальных комплексов, участники получили возможность послушать содержательный рассказ опытного экскурсовода. Впечатления от увиденного, новые знания и пережитые эмоции, безусловно, надолго останутся в сердцах членов «Активного долголетия».
«Эта экскурсия очень значимая для меня лично. Я думаю, что для всего коллектива нашего «Активного долголетия». Те места, в которые мы сегодня поедем, они не только для Москвы, они для всей страны значимы. Там, где 28 панфиловцев остановили эту фашистскую орду, эти места должны быть всегда. Всегда, для всех поколений должны быть значимы», - подчеркнул значимость экскурсии член клуба Николай Кучеренко.