Участники СВО из подмосковного Красноармейска посетили молебен в родном городе

Военнослужащие с позывными Емеля, Прайт, Храп, Снежок и Яша находятся в отпуске. Все вместе посетили храм, волонтеры которого с первых дней специальной военной операции отправляют бойцам на передовую полезные грузы. Иерей Артемий Балакирев каждую неделю служит молебен за здравие воинов. Их имена внесены в специальную тетрадь.

После службы Артемий каждому танкисту пожал руку и сказал напутственные слова. В свою очередь Емеля передал волонтерам бронежилет, чтобы они отправили его тому, кто нуждается.