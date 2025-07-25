Участники СВО познакомились с деятельность авиакорпорации «Рубин» в Балашихе

«От лица Ассоциации благодарим руководство авиационной корпорации за поддержание данной программы, потому что «Промышленный туризм» для наших ребят, участников СВО, играет большую роль, потому что проблемы с трудоустройством есть. Сейчас мы развиваем это направление показываем парням, что завод это не страшно, а наоборот. Более того, данное предприятие создает все условия, чтобы ребята прошли обучение. И предлагает достойную оплату труда», – отметила Наталья Нестерова, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области.