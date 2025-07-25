Участники СВО познакомились с деятельность авиакорпорации «Рубин» в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В рамках программы «Промышленный туризм» для участников спецоперации и их семей прошла экскурсия по балашихинскому предприятию «Рубин».
Мероприятие организовано совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.
«От лица Ассоциации благодарим руководство авиационной корпорации за поддержание данной программы, потому что «Промышленный туризм» для наших ребят, участников СВО, играет большую роль, потому что проблемы с трудоустройством есть. Сейчас мы развиваем это направление показываем парням, что завод это не страшно, а наоборот. Более того, данное предприятие создает все условия, чтобы ребята прошли обучение. И предлагает достойную оплату труда», – отметила Наталья Нестерова, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Участники экскурсии прошли в учебный центр, посетили учебные классы, посмотрели работу производственной площадки и испытательного корпуса.
«Мы ознакомили гостей с теми специальностями, по которым при желании ветераны спецоперации могут пройти у нас обучение. И после учебы не только получить соответствующие документы об образовательной деятельности, но остаться у нас работать», – сказал генеральный директор предприятия «Рубин» Игорь Ряпин.
Московская область – участник программы «Открытая промышленность» с 2021 года. В регионе с целью развития промышленного туризма регулярно проводятся тематические недели, в рамках которых проходят экскурсии на различные предприятия.