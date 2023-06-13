Участников спецоперации могут освободить от наказания за не тяжкие преступления

Общество

Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается внести изменения в уголовную ответственность для бойцов, участвующих в СВО. В рамках этой инициативы некоторые категории военнослужащих могут быть освобождены от наказания за совершенные преступления небольшой и средней тяжести после увольнения со службы или награждения, сообщает newizv.ru.

Законопроект появился в электронной базе Госдумы. Авторами инициативы стала группа сенаторов и депутатов. Предложенные изменения позволят снять уголовную ответственность с военнослужащих после их увольнения со службы или в случае получения ими госнаград.

Инициатива распространяется на участников спецоперации, которые были мобилизованы, а также тех, кто проходит военную службу по контракту. Руководство воинских частей будет контролировать поведение таких бойцов, пока они не будут освобождены от уголовной ответственности.

Депутаты и сенаторы полагают, что такая мера позволит достичь основные цели наказания, но также создаст новые возможности для комплектования вооруженных сил. Такой закон может быть принят, потому что не противоречит УК ФР.

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