Участников СВО планируется включить в перечень получателей мер поддержки в рамках соцгазификации

Московская областная Дума намерена расширить список категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготы в рамках реализации программы соцгазификации.

Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, зимой прошлого года в перечень были добавлены такие категории граждан, как ветераны боевых действий и многодетные семьи.

«Но время не стоит на месте и жизнь, текущие события диктуют новые условия. Так, в рамках поручения нашего президента мы планируем добавить к перечню еще несколько категорий, в том числе участников СВО и членов их семей», - сообщил он.

Также планируется включить в список инвалидов первой группы и лиц, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами.