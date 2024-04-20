Участок дороги в поселке Заречье поможет объединить «Сколково» и 50-й километр МКАД

Участок новой дороге в поселке Заречье в Одинцовском городском округе откроют во втором квартале этого года, а весь проект, соединяющий 50-й километр МКАД и Инновационный центр «Сколково» — уже в первом квартале нового 2025 года.

Ожидается, что на новой дороге будет от двух до шести полос, а ее пропускная способность составит до 25 тысяч автомобилей в сутки. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил качество выполнения работы.

«Проехал по уже готовым участкам, чтобы проверить качество работ. Результат оцениваю хорошо, строительство идет по стандартам», — подчеркнул Иванов.

В настоящее время активно идут работы над кольцевой развязкой у въезда в поселок Заречье, пока машины двигаются в объезд. Вдоль почти готового участка автомобильной дороги ведется строительство тротуара. В плане благоустройства предусмотрено больше двадцати тысяч квадратных метров газона и около четырёх тысяч деревьев и кустарников.

На протяжении новой дороги будет пять автобусных остановок, 5 светофоров, пешеходные переходы, велосипедные дорожки общей протяженностью 4,2 километра.