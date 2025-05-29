Учебно-методический центр в Балашихе - лучший в Подмосковье

Учебно-методический центр, расположенный на улице Твардовского в микрорайоне Южный, признан лучшим в Московской области. Группа экспертов из корпоративного университет развития образования выделила учреждение среди всех методических центров Подмосковья.

Основными критериями при выборе были координация деятельности наставничества, курсов повышения квалификации, организация работы городских методических объединений, проведение профессиональных конкурсов, организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников, участие в Подмосковной олимпиаде школьников, организация и работа инновационных и стажировочных площадок в округе, а также работа с одаренными детьми.

«Я считаю, что лучшими нам помогли стать командная работа и профессионализм наших специалистов. Мы гордимся всеми сотрудниками. Сложно выбрать лучших из лучших. У нас все молодцы!», - сказала заместитель директора Учебно-методического центра в Балашихе Татьяна Плодистая.

В учреждении работают 15 человек. Учебно-методический центр обеспечивает методическое сопровождение педагогических работников всех образовательных организаций округа. В базе участников центра более 3000 молодых педагогов и наставников. Деятельность учебно-методического центра направлена на профессионально-личностный рост педагога и как результат - на повышение качества образования. Большое внимание уделяется инновационной деятельности, системе наставничества и обучению молодых специалистов новым технологиям.

«Одна из основных задач учреждения - организация дополнительного профессиональное образования педагогов и руководителей образовательных организаций. Учитель - самая значимая фигура для ребенка. Педагоги образовательных учреждений сегодня сталкиваются с новыми вызовами. Чтобы с ними справляться, нужен профессиональный рост и повышение квалификации», - сказала Татьяна Плодистая.

Она также рассказала, что система методического сопровождения строится с учетом стандарта деятельности методических служб Московской области. Деятельность методистов многогранна и насыщенна: повышение квалификации, аттестация педагогических работников, разработка индивидуальных образовательных маршрутов, наставничество в формате «учитель – учитель», центр наставнической деятельности для молодых специалистов, ассоциация лучших педагогов городского округа Балашиха, методическое сопровождение инновационных проектов и площадок, выявление и устранение дефицитов педагогов, организация и проведение конференций, форумов, слетов, семинаров. Это лишь некоторые из направлений работы учебно-методического центра.



Помимо этого, методический центр ежегодно проводит более 20 конкурсов, в которых принимают участие порядка 700 обучающихся. Педагогами образовательных организаций подготовлено более 70 победителей и 180 призеров муниципальных конкурсов.