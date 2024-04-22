Ученик воскресенского лицея стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по технологии

Старшеклассник из Воскресенска учится в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады по предмету «Технология» призером стал Михаил Кондратьев.

Школьник продемонстрировал свои знания и умения в Москве, где на базе ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» состоялся заключительный этап мероприятия.

В нынешнем учебном году учащиеся разных учебных заведений Воскресенска показывают высокие результаты на Всероссийских олимпиадах по различным дисциплинам. Так, Виктория Сокол представляла городской округ Воскресенск и лицей № 23, ученицей которого является. Школьница показала высокие знания по обществознанию. Она стала призером олимпиады.

Юный житель Воскресенска Глеб Сытенков призером становился дважды. Он смог ответить на многие поставленные вопросы и правильно выполнить задания по истории. Также показал высокий уровень знаний в сфере искусства. Глеб учится в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В.