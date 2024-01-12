Ученики спецшколы из Каширы побывали на встрече со спортсменами клуба «Русич»

Для учеников Каширской спецшколы провели встречу с тренерами боксерского клуба «Русич» Виталием Ереминым и Дмитрием Даниловым, а также их воспитанником - призером Региональных, Всероссийских и Международных соревнований Арсением Жильцовым. Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.

В сообщении уточнили, что инициатором мероприятия стала замдиректора по безопасности спецшколы, член Президиума Совета ветеранов ОМВД России по муниципалитету Марина Иванова. На встрече также присутствовал директор образовательного учреждения Юрий Емельянов.

«Во время встречи тренеры и Арсений рассказали ребятам об особенностях тренировок и соревнований, ответили на их вопросы. Спортсмены объяснили ребятам, насколько важно, занимаясь боксом, осваивать общеобразовательные предметы в школе. Беседа получилась живой и интересной», - сообщили в администрации.

Гости спецшколы также подарили ученикам памятные подарки. Среди них - боксерская груша, перчатки и шлемы.