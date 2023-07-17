Ученые опровергли миф о пользе животных для людей с психическими расстройствами

Ученые из Университета Йорка провели исследования и узнали, что жизнь с домашним животным не приводит к улучшениям психического здоровья у людей с соответсвующими заболеваниями. Результаты исследования английских ученых опубликованы в Human-Animal Interactions .

В ходе исследования было опрошено 170 человек с психическими заболеваниями. У 81 из них имелось домашнее животное, и более 95% рассказали, что оно является источником постоянства в их жизнях. Несмотря на это, наличие питомца не получилось связать с улучшением их здоровья или уменьшением количества сопутствующих симптомов.

В опросе, проведенном 2 года назад, участвовала та же группа респондентов. Тогда ученые выяснили, что питомцы негативно влияют на психическое здоровье участников с серьезными психическими расстройствами. Исследователи тогда связали это с ограничениями на фоне пандемийного карантина и сложностями в уходе за животным при изоляции.

Ученые заключили: пандемия предоставила возможность для внимательного изучения этого вопроса и выяснилось, что питомцы не влияют положительно на здоровье опрошенных с психическими патологиями.