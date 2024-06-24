Ученый из Звездного городка смог решить жилищный вопрос благодаря «Соципотеке»

Ученый Александр Ковинский из Звездного городка приобрел собственную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что научный сотрудник Александр Ковинский работает в «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» уже пятнадцать лет. Свою профессию обладатель сертификата считает крайне захватывающей.

«Мои родители ученые, я решил пойти по их стопам. Очень нравится постоянный прогресс — изучать что-то новое, работать над статьями, проводить эксперименты, видеть результаты, достигать новых целей», — говорит он.

Жилищный вопрос был актуален для супругов Ковинских — они снимали квартиру. Решить его помогли коллеги, рассказав о региональной программе. Они выбрали новый жилой комплекс, где все предусмотрено. По комнатам пока не определились: площадь без внутренних стен. Сейчас начали капитальный ремонт.