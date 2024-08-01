Учителя Красногорска вошли в сотню лучших педагогов Подмосковья

Этот список утвердил Губернатор региона Андрей Воробьев. Туда вошли учителя, достигшие особых успехов и высоких результатов за время работы.

Глава городского округа, в свою очередь, поздравил трех педагогов за то, что они стали победителями конкурса на поощрение Губернатора Московской области. Они достигли невероятных высот и даже успели получить общественное признание. Дмитрий Волков по достоинству оценил труд каждого, их преданность делу и традициям.

Так, в ТОП-100 вошли сразу три красногорских педагога. Среди них – Семенкова Татьяна Александровна. Она работает учителем информатики в Нахабинской гимназии №4. Также свое место в списке заняла Валова Марина Васильевна – учитель русского языка и литературы гимназии №7 им. Д.П. Яковлева. Вместе с ними в перечне оказалось имя Басова Владимира Александровича – учителя истории и обществознания школы №10.

Все они получат денежное вознаграждение за выдающиеся успехи в преподавательской деятельности по распоряжению губернатора Московской области. Каждому выделят 100 тысяч рублей из регионального бюджета.