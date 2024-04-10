Уголовное дело возбудили в Истре после того, как родители оставили на улице без присмотра ребенка в коляске

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили в Истре после того, как родители оставили на улице без присмотра ребенка в коляске. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью. По данному факту проводит проверку и Прокуратура Московской области.

Ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором видно, что возле жилого дома в Истре на протяжении длительного времени без присмотра находится коляска с младенцем.

По информации прокуратуры, инцидент произошел примерно в 17:30 девятого апреля на улице Ленина. Коляску с девочкой 2024 года рождения обнаружила прохожая.

Прокуратура города Истра проведет проверку и даст оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям родителей.