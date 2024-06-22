Ранее на Украине следствие обвинило митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Московского патриархата Ионафана (Елецких) в поддержке России и проводимой Москвой СВО. После чего суд приговорил клирика к пяти годам тюрьмы с формулировкой «за публичное оправдание вооруженной агрессии».

В ходе следствия, находившийся под домашним арестом Ионафан слег с диагнозом сердечная недостаточность. По ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удалось договориться и отпустить опального митрополита из под стражи.

«В результате проведенных переговоров освобождён митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан... », — говорится в заявлении Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Там добавили, что в скором времени остро нуждающийся в медицинской реабилитации иерарх УПЦ прибудет в Москву для проведения лечения.

Ранее просроченный президент Владимир Зеленский заявил, что Бог носит шеврон с флагом Украины на плече.