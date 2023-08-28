Украина заявила, что западные партнеры поддержали атаку по Крыму

В эфире телеканала Рада Подоляк заявил, что Украине удалось достичь понимания с западными спонсорами в вопросе уничтожения всего, что связано с Россией. Потому, по его словам, если раньше при ударах по Крыму Запад просил обойтись без этого, то теперь одобряют подход Украины.

Подоляк подчеркнул, что количество беспилотников, наносящих удары по Крыму, теперь будет увеличиваться. При этом он попросил зафиксировать официальную позицию, по которой беспилотники, атакующие Крым, «не установленной природы».