Украинец не стал возвращаться домой после чемпионата мира по спортивной рыбалке из-за страха мобилизации

Член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан покинул расположение команды по окончании чемпионата мира, который проходил в Италии.

Таким образом рыбак решил избежать мобилизации в украинскую армию. Билан сообщил, что ему уже пришло две повестки, и он не хочет, чтобы жена с ребенком жили в постоянном страхе за него. Об этом харьковчанин написал своему тренеру на русском языке.

Билан намерен на время обосноваться в Европе.

Ранее украинский футболист Александр Распутько сбежал из расположения команды в Бельгии после матча юношеской Лиги УЕФА между «Шахтером» и «Антверпеном». Сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России.