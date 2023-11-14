Украинец не стал возвращаться домой после чемпионата мира по спортивной рыбалке из-за страха мобилизации
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Член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан покинул расположение команды по окончании чемпионата мира, который проходил в Италии.
Таким образом рыбак решил избежать мобилизации в украинскую армию. Билан сообщил, что ему уже пришло две повестки, и он не хочет, чтобы жена с ребенком жили в постоянном страхе за него. Об этом харьковчанин написал своему тренеру на русском языке.
Билан намерен на время обосноваться в Европе.
Ранее украинский футболист Александр Распутько сбежал из расположения команды в Бельгии после матча юношеской Лиги УЕФА между «Шахтером» и «Антверпеном». Сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России.